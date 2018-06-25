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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,118686...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,118686 1,35 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,035035 1,22 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 247,437982 1,16 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,164610 1,15 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038099 1,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014786 0,67 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,018995 0,24 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,305862 0,24 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,061244 0,24 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,225169 0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,497546 1,26 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,040621 1,25 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019777 1,19 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018691 1,19 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094474 1,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,339684 2,40 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,054379 0,93 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,061261 0,78 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 0,929391 0,67 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010426 0,66 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,220479 0,92 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031688 0,88 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,925974 0,79 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038314 0,37 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,720883 0,35 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 200,766155 0,14 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016157 0,14 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,217392 0,13 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 51,931205 0,13 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 49,317739 0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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