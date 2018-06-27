Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,046582 0,64 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,031783 0,53 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,028061 0,48 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,802877 0,47 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017923 0,41 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014593 1,38 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,044514 0,95 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,878454 0,82 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023960 0,63 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,019862 0,51 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039295 2,41 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 57,386095 1,59 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029802 1,50 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017466 1,18 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036163 1,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,331752 1,36 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,465417 1,00 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,385889 0,90 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,027583 0,89 Şeker Port. Değ. Fon 0,024258 0,66 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027895 1,51 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,553897 0,70 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,614741 0,69 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,902121 0,55 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016740 0,50 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,300602 0,05 İş Portföy Para Piyasası Fonu 200,958758 0,05 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,217596 0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015973 0,04 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016032 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)