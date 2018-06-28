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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027323...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027323 1,22 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,163409 0,95 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,383883 0,92 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059268 0,85 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037797 0,80 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020559 0,51 Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,033779 0,35 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,280539 0,10 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,018754 0,10 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,363693 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,437112 3,53 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 13,981254 3,12 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047444 3,00 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094043 3,00 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040455 2,95 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,511269 2,04 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,392468 1,70 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,224149 1,69 Gedik Portföy Karma Fon 0,682562 1,44 Şeker Port. Değ. Fon 0,024599 1,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028476 2,08 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,918209 1,78 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031632 1,49 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,858330 1,31 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038910 1,27 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015981 0,05 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016180 0,05 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,003336 0,05 İş Portföy Para Piyasası Fonu 201,051224 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,041375 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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