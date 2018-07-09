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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027080...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027080 0,70 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,161459 0,55 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,381362 0,53 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,549378 0,46 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,174362 0,46 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,019567 0,26 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,217873 0,06 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,023104 0,03 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,864242 0,02 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,392163 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,234649 0,58 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029589 0,21 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052153 0,17 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107726 0,08 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,137199 0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015891 0,37 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,014466 0,36 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013278 0,32 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,013048 0,29 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,872326 0,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,065238 0,18 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,027741 0,17 Ziraat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,127451 0,16 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,013181 0,14 Vakıf Port. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,011454 0,13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,097643 0,18 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016262 0,14 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,273134 0,14 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,324675 0,14 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016057 0,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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