Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,832936 3,95 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,047161 3,78 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,028495 3,51 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 456,250797 3,27 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,039586 3,24 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,930383 3,93 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020535 3,92 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024348 3,64 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014720 3,60 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,045210 3,59 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022931 4,34 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053929 4,22 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066219 4,16 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065591 3,91 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037211 3,88 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,012585 3,34 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,597528 2,46 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,054057 1,57 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,061277 0,70 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010188 0,60 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016965 3,77 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,569299 3,68 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,630794 3,29 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026508 3,01 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013805 2,90 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,045228 3,12 İş Portföy Altın Fonu 0,021710 3,08 HSBC Portföy Altın Fonu 1,713461 3,00 TEB Portföy Altın Fonu 0,047396 2,99 Garanti Portföy Altın Fonu 0,055092 2,97 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,324188 0,05 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,218957 0,04 İş Portföy Para Piyasası Fonu 202,223528 0,04 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,614918 0,04 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 49,666562 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



