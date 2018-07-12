Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 466,443638 2,23 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,853426 1,12 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,047635 1,01 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,028747 0,88 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,039865 0,70 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019667 0,70 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024483 0,55 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,045439 0,51 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,399503 0,34 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,375477 0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,977248 0,14 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053981 0,10 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030715 0,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,604699 0,45 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,054209 0,28 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,031593 0,24 İş Portföy Üç. Değişken Fon 0,993229 0,23 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 25,480584 0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013940 0,98 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026758 0,94 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,045582 0,93 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,017114 0,88 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,581893 0,80 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 177,151768 1,84 Finans Portföy Altın BYF 17,544396 1,83 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028034 1,05 TEB Portföy Altın Fonu 0,047876 1,01 HSBC Portföy Altın Fonu 1,730759 1,01 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,353707 0,06 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016284 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,041629 0,05 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,476192 0,05 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,044577 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

