Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji kabir Varank Bursa
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,047567 1,00...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,047567 1,00 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,118441 0,80 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,058109 0,73 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,893567 0,70 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029280 0,69 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,983210 0,73 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024971 0,62 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014740 0,51 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046544 0,50 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020792 0,48 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,320460 1,06 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,117855 0,99 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020611 0,98 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,718081 0,94 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 57,552564 0,87 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,054927 1,06 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,031055 0,80 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,318484 0,71 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,025016 0,69 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 0,931588 0,53 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,881189 0,83 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027563 0,75 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,878280 0,70 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,017462 0,62 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,611254 0,59 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 1,747464 0,28 İş Portföy Altın Fonu 0,022135 0,28 TEB Portföy Altın Fonu 0,048332 0,28 Garanti Portföy Altın Fonu 0,056171 0,27 Ak Portföy Altın Fonu 0,046115 0,27 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 202,682500 0,14 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019243 0,14 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016312 0,14 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,338151 0,13 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,444344 0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5