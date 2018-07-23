Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF241,3399660,68 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu0,0328710,52 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0192320,25 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,0267580,24 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon0,0136080,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0206320,68 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0201410,51 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0195780,28 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0144330,22 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,0247480,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF11,9748802,17 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0821172,09 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0409451,99 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0438361,79 Actus Portföy His. Sen. Fonu1,1757931,72 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,3903551,55 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon14,3931381,05 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2204880,99 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0361430,89 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3241430,85 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9217871,06 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,0285900,96 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)17,4640590,90 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,0317540,84 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,2454110,84 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF15,8663170,88 Bizim Portföy Altın Katılım BYF173,8213950,42 Finans Portföy Altın BYF17,2010890,38 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0163660,14 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu4,3524240,14 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0161550,14 İş Portföy Para Piyasası Fonu203,3440080,13 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu0,0193030,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

