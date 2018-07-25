Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 473,335352 2,88 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,870160 0,46 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,047767 0,43 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,028866 0,30 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,039781 0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020685 1,82 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,975330 1,36 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014473 1,12 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020223 1,02 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019459 0,77 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023733 1,81 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037460 1,19 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066546 1,10 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065740 1,05 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031883 1,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,012819 1,43 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,621911 0,30 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,023079 0,16 Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,398722 0,10 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,031901 0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,017275 0,49 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,594102 0,40 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,650485 0,22 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026361 0,10 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013726 0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,240427 4,01 Finans Portföy Altın BYF 17,510656 3,11 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 176,819330 3,07 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016467 0,10 HSBC Portföy Altın Fonu 1,703796 0,10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 71,035058 0,05 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019320 0,05 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,220301 0,05 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,438311 0,04 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,356344 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

