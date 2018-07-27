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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,158982 0,75...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,158982 0,75 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026551 0,74 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037451 0,73 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172396 0,62 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,376666 0,55 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,410790 0,30 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,384391 0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035731 0,60 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044776 0,50 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029878 0,45 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,811036 0,42 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109847 0,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Karma Fon 0,691307 0,39 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 25,785830 0,34 İş Portföy Üç. Değişken Fon 0,989868 0,33 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,018532 0,31 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053831 0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031329 0,43 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,269390 0,04 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,127911 0,04 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,111038 0,04 Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,184791 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 203,749190 0,06 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016399 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,360868 0,06 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016246 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,041915 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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