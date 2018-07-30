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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,913838 0,98...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,913838 0,98 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029635 0,93 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,048610 0,84 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,040456 0,71 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,030681 0,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020735 1,13 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021183 0,96 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025248 0,86 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,012950 0,56 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019744 0,42 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018311 1,38 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018954 1,17 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,972467 1,17 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024288 1,17 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,248647 1,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,482851 0,80 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,018365 0,72 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,328937 0,70 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,425365 0,69 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,530914 0,58 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,017608 0,86 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,623689 0,81 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,633276 0,72 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,681755 0,67 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,919964 0,51 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,014446 0,26 HSBC Portföy Altın Fonu 1,728031 0,26 İş Portföy Altın Fonu 0,021889 0,26 TEB Portföy Altın Fonu 0,047808 0,25 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016693 0,25 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016423 0,15 İş Portföy Para Piyasası Fonu 204,046718 0,15 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019365 0,14 ING Portföy Para Piyasası Fonu 71,201566 0,14 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,778674 0,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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