Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi Trabzon spor Bursa
Peynire ARGE katacak
Peynire ARGE katacak
Sanat eseri gibi
Sanat eseri gibi
Uçan puan kazanacak
Uçan puan kazanacak
Yapılandırma mesaisi
Yapılandırma mesaisi
Domates hasadı başladı
Domates hasadı başladı

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 473,388608 0,87 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,925973 0,63 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029815 0,61 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,048851 0,50 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,040582 0,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014935 1,14 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019841 0,51 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020838 0,50 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025371 0,49 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021266 0,39 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018569 1,32 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,087289 1,18 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,205482 1,09 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,938529 1,03 TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,690965 0,90 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,224354 0,74 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,492186 0,63 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,096283 0,53 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,036841 0,51 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,025150 0,44 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,948019 1,72 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,930703 1,17 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032294 1,14 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029005 0,73 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039348 0,71 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,169688 0,97 Finans Portföy Altın BYF 17,446312 0,84 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 176,365918 0,77 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028089 0,43 HSBC Portföy Altın Fonu 1,735065 0,41 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,439505 0,06 İş Portföy Para Piyasası Fonu 204,144072 0,05 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,368718 0,05 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,220873 0,05 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019374 0,05


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5