Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 475,634894 0,47 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029901 0,29 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,930799 0,25 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,048951 0,20 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,040644 0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021449 0,86 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046560 0,76 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020945 0,51 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,018942 0,39 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025449 0,31 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,396701 1,57 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 38,046550 1,40 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,484575 1,32 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085212 1,18 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,224863 1,12 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,874984 1,25 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,502238 0,67 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037046 0,56 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,225598 0,55 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,571917 0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029159 0,53 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039536 0,48 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,017768 0,31 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014016 0,28 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,696957 0,27 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,240722 0,44 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028174 0,30 İş Portföy Altın Fonu 0,022039 0,28 TEB Portföy Altın Fonu 0,048119 0,28 HSBC Portföy Altın Fonu 1,739945 0,28 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016438 0,05 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 50,135059 0,05 İş Portföy Para Piyasası Fonu 204,238935 0,05 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019383 0,05 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,370745 0,05

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