Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 491,687679 3,07 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,050217 2,31 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,981081 2,28 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,041454 1,64 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,030234 1,51 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048283 3,46 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015224 2,84 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020421 2,53 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026028 2,02 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021133 1,99 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 62,947445 4,77 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032616 3,90 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057260 3,23 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069972 2,00 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024874 1,69 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,687610 1,55 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,056995 1,32 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,043489 0,88 Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,413400 0,60 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010456 0,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,683954 2,45 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,018291 2,41 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,027634 2,07 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,736056 2,07 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014368 2,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,669166 2,92 Finans Portföy Altın BYF 17,979213 2,87 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 181,529996 2,69 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028933 2,19 TEB Portföy Altın Fonu 0,049343 2,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019401 0,05 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016454 0,05 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,480931 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,620955 0,04 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 17,716687 0,04





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