Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,049961 1,30 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,531861 1,20 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,036347 1,20 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,567240 1,16 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,638197 1,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021439 1,45 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021951 1,15 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,084835 1,03 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026248 0,85 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015330 0,70 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,475380 2,46 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018335 2,18 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,135792 2,13 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041446 2,00 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,075335 1,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,063889 1,95 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,733377 1,32 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,057735 1,30 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,222412 1,26 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,403945 1,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028571 1,55 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031441 1,41 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038978 1,27 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,248225 1,26 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,933275 1,23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,800949 0,79 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 182,154244 0,34 Finans Portföy Altın BYF 18,030335 0,28 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016256 0,14 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,946939 0,14 İş Portföy Para Piyasası Fonu 204,714225 0,14 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 50,248246 0,14 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016477 0,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



