Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji Trabzon dünya Bursa
Çözüm ortağı da 4.0
Çözüm ortağı da 4.0
En iyisini yaptılar
En iyisini yaptılar
SAHA'da bayrak değişimi
SAHA'da bayrak değişimi
Fındık üreticisine uyarı
Fındık üreticisine uyarı
Sıfır faiz fırsatı
Sıfır faiz fırsatı

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,049961 1,30...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları


İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,049961 1,30 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,531861 1,20 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,036347 1,20 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,567240 1,16 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,638197 1,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021439 1,45 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021951 1,15 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,084835 1,03 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026248 0,85 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015330 0,70 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,475380 2,46 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018335 2,18 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,135792 2,13 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041446 2,00 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,075335 1,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,063889 1,95 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,733377 1,32 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,057735 1,30 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,222412 1,26 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,403945 1,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028571 1,55 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031441 1,41 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038978 1,27 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,248225 1,26 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,933275 1,23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,800949 0,79 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 182,154244 0,34 Finans Portföy Altın BYF 18,030335 0,28 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016256 0,14 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 52,946939 0,14 İş Portföy Para Piyasası Fonu 204,714225 0,14 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 50,248246 0,14 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,016477 0,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5