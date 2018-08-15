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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023542...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023542 1,13 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,142458 1,04 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017494 0,79 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,343948 0,69 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,054560 0,65 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,496249 1,24 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,473583 1,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,242250 3,48 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028232 3,36 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040854 3,18 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,087865 2,84 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111438 2,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,032506 4,71 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 1,681999 1,94 Şeker Port. Değ. Fon 0,025211 1,64 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,215149 1,57 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 0,934832 1,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,918356 2,06 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028111 1,94 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,197508 1,66 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039181 1,36 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030162 1,06 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,803653 0,05 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,019510 0,05 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,442397 0,05 Şeker Port. Para Piyasası Fonu 1,328812 0,05 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,734929 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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