Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 592,340795 0,24 Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,030322 0,21 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 1,998955 0,21 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,021826 0,15 İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022399 0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,410453 0,25 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024522 0,16 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,069483 0,07 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,473817 0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,280290 5,67 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039268 5,38 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076782 4,90 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,257708 2,36 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,384528 2,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,466465 1,61 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039319 1,55 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,715694 1,35 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,450031 1,16 Halk Portföy Karma Fon 58,670577 1,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,098778 0,93 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027504 0,93 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,930715 0,75 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,265625 0,42 Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,004517 0,25 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,363362 0,07 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,454870 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 211,975391 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017064 0,07 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,229169 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



