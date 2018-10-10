Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,035908 0,64 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,357941 0,38 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,149642 0,34 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 226,162387 0,33 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,014651 0,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,412746 0,16 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,071077 0,15 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026881 0,05 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,175081 0,05 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,357262 0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,170591 1,18 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027321 0,99 Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF 49,727681 0,90 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,091325 0,90 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 33,433325 0,90 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,322017 0,81 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,461537 0,79 HSBC Portföy Değ. Fon 73,323130 0,49 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,020361 0,48 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,016970 0,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027852 1,27 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,419746 0,65 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039397 0,59 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,013265 0,58 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,392319 0,33 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 18,745644 0,76 Finans Portföy Altın BYF 21,162920 0,31 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 212,029476 0,25 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 54,848419 0,08 İş Portföy Para Piyasası Fonu 212,130543 0,07 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 51,947976 0,07 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016881 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,043648 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

