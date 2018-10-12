Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036293 0,69 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,362717 0,52 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,151326 0,51 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013906 0,45 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,538103 0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,406671 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028964 1,27 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,381010 0,95 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017196 0,93 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039041 0,84 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023054 0,75 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,331855 0,75 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,221491 0,60 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,090224 0,56 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,357475 0,55 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,024196 0,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015207 0,36 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,240500 0,23 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,021855 0,15 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,385854 0,12 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,029186 0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 21,193131 1,78 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 212,543305 1,74 Finans Portföy Gümüş BYF 18,521989 1,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017098 0,07 ING Portföy Para Piyasası Fonu 74,033275 0,07 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016901 0,07 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 52,006562 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,540863 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)