Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014368 0,84 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 5,546907 0,44 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 237,894510 0,31 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,018765 0,18 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168927 0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023072 1,54 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053765 0,53 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,339304 0,40 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,265081 0,36 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,073457 0,35 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035474 2,73 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,680747 2,63 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,220711 2,25 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062240 2,23 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075495 1,53 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 0,994974 0,54 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,082706 0,48 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015934 0,47 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013366 0,44 Gedik Portföy Karma Fon 0,707630 0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040548 0,68 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031355 0,47 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,027392 0,39 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,944938 0,23 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,283400 0,21 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017153 0,09 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,043850 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 213,082674 0,07 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016955 0,07 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,458635 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)