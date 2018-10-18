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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,162543 2,29...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,162543 2,29 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,387493 2,18 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037805 1,77 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,561464 1,71 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014585 1,51 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,422796 0,10 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,073654 0,02 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,485197 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,464734 3,46 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043073 3,33 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083314 2,98 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018322 1,73 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044763 1,64 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,330945 1,05 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,799131 1,01 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040596 0,86 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,487346 0,83 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,020941 0,83 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028746 2,06 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040776 0,56 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031273 0,49 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,949247 0,46 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,357110 0,26 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,758727 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,043880 0,07 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,558629 0,07 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 55,123039 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 213,223925 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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