Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172304 0,50 TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 14,772785 0,41 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,014955 0,31 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 87,067013 0,30 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037918 0,30 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,015135 0,23 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,049354 0,20 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,018703 0,17 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,085986 0,14 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,022840 0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,172898 0,06 Ziraat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,185492 0,06 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,013782 0,06 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,153505 0,06 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,323161 0,06 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,562219 0,08 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,483669 0,07 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016913 0,07 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,016978 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,043911 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



