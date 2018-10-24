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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046717...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046717 2,40 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 561,433009 2,29 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,056946 2,24 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,539082 2,08 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035802 2,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022247 3,05 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053158 2,36 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024803 2,07 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028853 1,54 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022453 1,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,213355 2,50 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034373 1,97 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,060366 1,65 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035237 1,50 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072610 0,87 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,065104 1,73 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,854678 1,11 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,064394 0,61 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009862 0,55 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,039968 0,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031936 3,12 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016624 3,06 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054354 2,84 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,960013 2,74 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,924264 2,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 18,178570 3,49 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033625 3,10 Deniz Port. Altın Fonu 0,029406 3,09 TEB Portföy Altın Fonu 0,056489 3,09 Finans Portföy Altın BYF 20,755417 3,05 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,016973 0,09 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017235 0,09 İş Portföy Para Piyasası Fonu 214,078885 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044057 0,07 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 290,638171 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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