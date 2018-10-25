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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036613 0,96...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036613 0,96 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 237,274652 0,88 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,377000 0,56 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,157318 0,39 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,018840 0,35 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,483190 0,30 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,466975 0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,042621 0,23 Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,414062 0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,044425 0,43 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,030925 0,33 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,092693 0,25 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033042 0,24 İş Portföy Bir. Değ. Fon 62,712028 0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039556 0,12 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,165425 0,09 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,013840 0,09 Ziraat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,189826 0,07 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,392199 0,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044088 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 214,228766 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017247 0,07 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,556672 0,07 Finans Portföy Para Piyasası Fonu 93,125521 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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