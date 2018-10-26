Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 239,546153 0,96 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014443 0,60 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,378625 0,43 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,170296 0,30 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,157781 0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,146755 0,55 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,320602 0,37 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,052208 0,23 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,410564 0,22 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,379255 0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 65,273377 3,64 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033399 2,73 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,300812 2,12 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,182316 1,69 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,058357 1,68 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,134879 0,88 Halk Portföy Karma Fon 58,159118 0,85 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,404795 0,83 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,085793 0,64 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038558 0,59 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026773 0,84 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030054 0,69 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,911032 0,64 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,438593 0,52 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,239913 0,44 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021954 0,07 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,459206 0,07 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,085197 0,07 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,047054 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044117 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

