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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,160876 1,96...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,160876 1,96 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,385807 1,90 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037153 1,50 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172823 1,48 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,561212 1,32 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,480455 0,19 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,465832 0,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013523 0,85 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016055 0,65 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,018794 0,62 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,025492 0,43 İş Portföy İki. Değ. Fon 7,012067 0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039800 0,57 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,013889 0,33 KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,161248 0,30 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,396727 0,28 Halk Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,123124 0,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 203,963523 0,67 Finans Portföy Altın BYF 20,243806 0,48 Finans Portföy Gümüş BYF 17,616212 0,47 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,764495 0,28 İş Portföy Para Piyasası Fonu 214,946054 0,27 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017040 0,26 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,103724 0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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