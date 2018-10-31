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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 245,704283 1,56...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 245,704283 1,56 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,390534 1,23 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037608 1,22 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014796 1,17 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,162678 1,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,138841 2,76 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075634 2,73 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038911 2,64 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029411 1,46 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,804378 1,28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,787087 0,88 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,722531 0,85 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,214710 0,70 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013613 0,67 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,017650 0,58 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029568 0,89 Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,081446 0,10 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030865 0,09 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,398918 0,07 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,397664 0,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,460639 0,12 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,598354 0,08 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017053 0,08 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,629824 0,07 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,504765 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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