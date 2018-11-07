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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,413431 4,01...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,413431 4,01 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,596692 3,89 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039792 3,78 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169872 3,40 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183583 3,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,487364 0,30 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,470547 0,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,040208 1,15 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,019421 1,15 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,019443 1,06 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,015514 0,62 HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,020278 0,48 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,245262 0,40 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,029692 0,30 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015419 0,29 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040120 0,27 Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,237645 0,18 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 19,326117 0,28 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 194,972186 0,21 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları TEB Portföy Para Piyasası Fonu 293,237915 0,07 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017126 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017389 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044476 0,07 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,047423 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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