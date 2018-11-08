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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022314...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022314 0,78 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034385 0,77 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,683863 0,74 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,302560 0,73 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,133889 0,69 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021705 2,01 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,105007 1,77 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050117 1,12 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,322945 0,80 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,141964 0,77 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 62,758736 3,35 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032483 2,96 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057056 2,34 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068500 2,23 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037955 2,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,013926 3,95 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039606 1,54 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,427814 0,97 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,101291 0,90 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,224427 0,83 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,069208 1,57 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,913915 1,10 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,979808 1,03 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,236219 0,99 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026719 0,93 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,060807 0,16 HSBC Portföy Altın Fonu 1,907625 0,16 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,021627 0,16 İş Portföy Altın Fonu 0,024104 0,16 Deniz Port. Altın Fonu 0,027290 0,16 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017403 0,08 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,017190 0,08 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044508 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 216,196745 0,07 ING Portföy Para Piyasası Fonu 75,333644 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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