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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 258,637760 1,03...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 258,637760 1,03 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168686 0,96 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,408956 0,91 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588463 0,59 Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 132,097199 0,56 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,497085 0,44 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,479260 0,32 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,391575 0,13 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,123490 0,12 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,872513 0,48 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,045841 0,40 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,042786 0,38 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 118,260635 0,34 Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,567481 0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,415691 0,08 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,182206 0,08 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014143 0,07 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,191817 0,06 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014025 0,06 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,464022 0,12 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017461 0,07 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,509114 0,07 Finans Portföy Para Piyasası Fonu 94,290320 0,07 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,787980 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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