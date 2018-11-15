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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 5,834636...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 5,834636 0,56 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,594754 0,54 TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 15,485870 0,51 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036170 0,46 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020044 0,46 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014981 0,90 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,078219 0,21 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021345 0,16 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,415953 0,15 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,394008 0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044463 1,49 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,846578 1,40 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107452 1,28 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,190061 1,26 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,378782 1,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,587070 0,89 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038864 0,83 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,087517 0,51 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,019494 0,49 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,015666 0,49 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,950892 0,42 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,260192 0,41 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015569 0,34 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,015751 0,14 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,418852 0,14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017218 0,08 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,509893 0,08 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017486 0,07 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 16,524757 0,07 ING Portföy Para Piyasası Fonu 75,684275 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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