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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,601562 1,14...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,601562 1,14 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,418064 1,14 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 262,904290 1,05 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171191 0,87 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040037 0,78 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021599 1,19 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022504 0,38 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,306140 0,15 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020228 0,12 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,128685 0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031578 1,22 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024759 1,07 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,194301 0,93 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055804 0,77 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,071252 0,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,024723 0,66 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016603 0,54 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,573945 0,49 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,902246 0,43 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 120,137670 0,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,205533 0,89 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,956427 0,58 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029744 0,53 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025747 0,44 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039648 0,29 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 217,381398 0,07 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017230 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017498 0,07 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,825164 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,044757 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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