Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,412219 0,33 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 259,932203 0,31 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,591382 0,30 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,184372 0,30 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,774920 0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,478271 0,02 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,493185 0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,182639 0,49 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,385560 0,48 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,779013 0,46 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 57,389984 0,44 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,066535 0,29 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,406427 0,41 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 0,990467 0,22 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,316982 0,20 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,222299 0,20 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,020685 0,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025809 0,56 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,278006 0,11 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,192277 0,10 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014284 0,09 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015700 0,09 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 218,394479 0,07 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,512603 0,07 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,218047 0,07 Finans Portföy Para Piyasası Fonu 94,912981 0,07 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 18,910660 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

