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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 299,290141 0,93 İş...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 299,290141 0,93 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,054929 0,89 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,021311 0,36 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,037048 0,16 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,051216 0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021294 2,09 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048632 1,11 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,294066 0,70 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,115280 0,61 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,001919 0,58 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,299696 3,27 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030362 3,23 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054140 2,65 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024137 1,82 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,046064 1,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Qinvest Portföy Değ. Fon 0,044269 1,31 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,014441 1,06 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,102573 0,88 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,912362 0,76 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,550273 0,72 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,203833 1,45 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,955473 1,28 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026313 0,60 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029696 0,59 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,893729 0,35 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017376 0,07 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,514645 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 219,251132 0,07 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,246568 0,07 Finans Portföy Para Piyasası Fonu 95,281976 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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