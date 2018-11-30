Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Cemevi Trabzon iz CHP
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,609238 1,06...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,609238 1,06 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,422244 0,69 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 265,156390 0,67 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172574 0,61 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,187136 0,51 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,418450 0,17 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,079768 0,11 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,491166 0,06 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,118365 0,05 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,476338 0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,400770 1,64 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,399928 1,61 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,237241 1,52 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043269 1,39 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083257 1,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039707 0,87 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,428672 0,79 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,324011 0,72 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,832801 0,64 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,020989 0,57 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,531667 1,65 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,904382 1,19 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,964937 0,99 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030619 0,72 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,211954 0,67 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017661 0,07 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,468847 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 219,394529 0,07 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,251292 0,07 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,514980 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1