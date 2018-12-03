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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,478053...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,478053 1,50 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 503,268365 0,74 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,019601 0,42 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,021406 0,36 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,055159 0,34 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,295901 0,19 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,420858 0,17 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020895 0,15 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,115561 0,13 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,081115 0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,719586 1,67 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,577429 1,42 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084438 1,42 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043854 1,35 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,930450 1,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,230166 0,61 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,025105 0,58 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,409967 0,56 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,817847 0,51 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,044582 0,48 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,753659 1,27 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,911865 0,83 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029982 0,46 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,968412 0,36 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015818 0,32 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,266055 0,20 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,516020 0,20 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 298,186624 0,20 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 16,718527 0,20 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 19,033678 0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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