Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 524,718896 2,88 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,037952 2,27 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,051901 1,86 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,153483 1,68 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,043996 1,68 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021736 3,06 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020222 2,17 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026626 1,40 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013578 1,12 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,052387 0,83 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032780 1,60 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068367 1,08 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035769 0,58 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,875562 0,46 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024239 0,10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,060241 1,52 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,030141 1,40 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,775946 1,14 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,050443 0,71 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,064586 0,59 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015202 2,65 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029072 2,57 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,050043 2,43 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,888008 2,32 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,862324 1,73 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,893363 4,04 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,562458 3,62 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 197,126166 3,14 Ak Portföy Altın Fonu 0,049240 2,83 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030688 2,68 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017726 0,07 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 95,659400 0,07 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 298,583843 0,07 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017444 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 220,167527 0,07





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