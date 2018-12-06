Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,053395 2,02 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044825 1,88 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034019 1,88 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,131846 1,85 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,021996 1,84 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013835 1,89 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049587 1,79 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021634 1,77 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022035 1,38 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026973 1,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054372 1,89 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,501615 1,80 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024660 1,74 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030795 1,70 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064562 1,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,061286 1,73 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,088163 1,50 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033355 1,35 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,790754 0,83 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,064947 0,56 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,811502 1,93 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019570 1,90 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,897182 1,87 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015448 1,62 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029542 1,62 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,050035 1,61 HSBC Portföy Altın Fonu 1,910193 1,61 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,021637 1,61 İş Portföy Altın Fonu 0,024124 1,60 TEB Portföy Altın Fonu 0,052438 1,60 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları TEB Portföy Para Piyasası Fonu 298,777967 0,07 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,280433 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 76,718087 0,06 İş Portföy Para Piyasası Fonu 220,309165 0,06 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,517094 0,06





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)