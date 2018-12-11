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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 516,355761 1,33...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 516,355761 1,33 QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,163136 1,25 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,379834 0,97 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 131,986961 0,36 Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,019532 0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,485791 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,968059 0,24 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029747 0,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Taaleri Portföy Değ. Fon 0,548547 0,93 Garanti Portföy Bir. Değ. Fon 1,562261 0,46 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,007815 0,20 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,025046 0,16 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016699 0,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,872193 0,34 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,214154 0,07 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,213532 0,06 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014349 0,06 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,364535 0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 19,315397 1,48 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 194,809379 1,36 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,534956 1,24 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,471983 0,12 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,519091 0,12 İş Portföy Para Piyasası Fonu 221,070090 0,08 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017797 0,08 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017516 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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