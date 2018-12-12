banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Trabzon ihracat
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044912...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044912 1,73 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,657340 1,70 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,132599 1,66 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022038 1,65 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034076 1,59 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013476 2,68 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,001312 2,65 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020989 1,94 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026748 1,58 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049035 1,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066499 2,21 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034474 2,11 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062541 1,66 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023637 1,59 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,813827 1,48 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,061601 1,67 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,780145 1,12 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,984339 0,65 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,082088 0,55 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009783 0,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,807516 1,35 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029709 1,33 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,896968 1,32 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015536 1,32 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,051070 1,24 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,796681 1,58 Ak Portföy Altın Fonu 0,050314 1,32 HSBC Portföy Altın Fonu 1,920816 1,31 TEB Portföy Altın Fonu 0,052722 1,31 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031345 1,31 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,519609 0,10 İş Portföy Para Piyasası Fonu 221,245936 0,08 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,310602 0,07 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 16,819351 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017809 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1