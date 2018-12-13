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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F....

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,038912 0,38 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,047352 0,35 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,319919 0,35 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034189 0,33 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,861588 0,32 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021276 1,37 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,025440 1,21 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020508 0,84 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049322 0,59 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026881 0,50 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024101 1,96 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,509041 1,20 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034886 1,20 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030530 1,17 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063265 1,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033116 0,49 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,061790 0,31 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,785317 0,29 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,084560 0,23 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,031669 0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,812592 0,28 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,901259 0,23 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,930020 0,22 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019474 0,13 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015550 0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,814801 0,11 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,021776 0,09 Fiba Portföy Altın Fonu 0,018538 0,09 Ak Portföy Altın Fonu 0,050360 0,09 HSBC Portföy Altın Fonu 1,922560 0,09 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,669147 0,12 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 19,155570 0,07 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 16,831436 0,07 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,315810 0,07 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017539 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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