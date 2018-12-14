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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081202 0,53 Fiba...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081202 0,53 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044058 0,53 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041342 0,51 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081887 0,50 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,082858 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013000 0,59 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011645 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041080 2,33 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050130 2,08 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018962 1,74 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066022 1,71 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056006 1,68 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017903 0,88 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009905 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020830 0,81 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016434 0,72 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,033779 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013597 1,22 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019622 1,19 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014245 1,17 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009479 0,88 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011146 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,014180 0,22 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014281 0,22 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022674 0,21 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023284 0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023456 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018885 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018192 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,051808 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023164 0,06 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,052574 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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