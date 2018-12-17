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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 521,415433 0,98...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 521,415433 0,98 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022278 0,49 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,363959 0,48 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,039265 0,45 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034402 0,44 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,500930 0,16 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,488895 0,16 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,398846 0,02 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,265015 0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062296 0,43 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,050749 0,32 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,031740 0,19 Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,352749 0,18 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,050443 0,18 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,292615 0,26 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019539 0,26 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,817973 0,26 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,932521 0,22 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015940 0,21 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 19,361841 0,45 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 195,217260 0,23 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,670885 0,20 ING Portföy Para Piyasası Fonu 77,257320 0,20 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,521316 0,20 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017866 0,20 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 300,959203 0,20 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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(Not: Analiz Içerikleri Fonbul.com’dan Alınmıştır.)
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