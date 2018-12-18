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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F....

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,039418 0,39 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,699314 0,37 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 256,276812 0,37 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,054230 0,36 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,134534 0,35 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,265807 0,06 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,489746 0,06 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020470 0,04 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,501534 0,04 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,399115 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,910171 0,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062524 0,37 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,120503 0,22 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,087952 0,18 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,005411 0,17 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,052113 0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,910968 0,23 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,934206 0,18 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,821144 0,17 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019567 0,14 Vakıf Port. Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,012467 0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,722777 0,38 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 195,804270 0,30 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,418171 0,29 TEB Portföy Altın Fonu 0,052702 0,04 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031334 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,473851 0,10 İş Portföy Para Piyasası Fonu 222,112213 0,07 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,521686 0,07 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,426793 0,06 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,239503 0,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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