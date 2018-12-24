Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 513,511389 1,21 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,019953 0,48 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040180 0,42 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034107 0,39 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044640 0,39 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020372 0,95 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,430485 0,22 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,271476 0,16 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,497600 0,15 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,511792 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036042 0,79 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017822 0,71 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,087707 0,58 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080608 0,57 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,054419 0,52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Karma Fon 0,702730 0,53 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,010302 0,52 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,414063 0,50 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016639 0,33 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038374 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015491 0,76 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029601 0,70 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,050939 0,69 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,903744 0,68 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,162961 0,56 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 19,415728 1,20 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 195,751103 1,11 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031250 0,76 İş Portföy Altın Fonu 0,024173 0,76 Fiba Portföy Altın Fonu 0,018473 0,76 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,523665 0,19 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017945 0,19 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 19,287995 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,045868 0,19 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,366781 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

