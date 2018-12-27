Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,809005 0,14 QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,164495 0,12 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 263,183722 0,11 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171541 0,11 İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,296658 0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012036 5,89 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020537 0,93 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,047236 0,91 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,291975 0,90 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,119153 0,88 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 53,800566 6,08 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,049010 5,00 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028069 4,78 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,058983 2,30 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023309 1,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,414229 0,56 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016691 0,47 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,386347 0,34 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,887875 0,32 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038201 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,860866 0,16 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,896466 0,13 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013684 0,12 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011748 0,11 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037705 0,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,868031 1,21 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,574912 0,10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 97,038282 0,08 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,675047 0,08 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 16,977479 0,07 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,476514 0,07 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017696 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

