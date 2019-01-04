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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046434...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046434 2,64 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,065831 2,51 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035381 2,45 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,452897 2,44 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031008 2,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012532 3,59 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021401 2,68 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020151 2,51 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027197 2,37 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049221 2,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063593 2,85 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031378 2,25 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034215 1,13 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023979 0,58 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,060827 0,56 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064614 2,06 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,947665 1,92 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,798947 1,57 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,081127 0,61 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009993 0,55 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016366 2,42 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031214 2,40 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,860733 2,36 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019899 2,33 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053579 2,22 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,335710 3,65 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,604561 2,76 Ak Portföy Altın Fonu 0,053111 2,68 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033003 2,42 HSBC Portföy Altın Fonu 2,021823 2,42 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,678266 0,18 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,049207 0,07 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017790 0,07 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,021154 0,07 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,527367 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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