Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,019267 0,33 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 243,740258 0,24 QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,165376 0,21 Global Md Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,035385 0,21 Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,019434 0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021426 1,92 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012705 1,38 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,972922 1,09 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,130888 0,69 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,303849 0,66 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079268 4,78 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,786525 4,77 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041250 4,42 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029262 3,59 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,073469 3,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,036915 1,44 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,219544 1,37 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,376557 1,33 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,380003 1,26 Gedik Portföy Karma Fon 0,701254 1,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,128640 1,48 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,864177 1,41 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027821 1,34 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024947 1,23 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,847333 0,99 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,444745 0,18 İş Portföy Para Piyasası Fonu 224,901524 0,18 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,021193 0,18 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022944 0,18 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,431850 0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

