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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,423950...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,423950 0,28 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,610229 0,27 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,187706 0,25 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020451 0,25 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173620 0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020229 0,46 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,529821 0,17 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021245 0,17 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,305751 0,15 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,514223 0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,133957 1,98 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041903 1,58 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,066180 1,47 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063814 1,45 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,378335 1,42 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,949478 2,24 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,622290 1,68 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037365 1,22 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,902018 0,93 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,311541 0,88 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025170 0,89 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,852726 0,64 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,964287 0,59 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,133819 0,46 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027935 0,41 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 20,224111 0,78 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 203,147337 0,62 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,032059 0,46 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,021239 0,22 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,479925 0,09 İş Portföy Para Piyasası Fonu 225,074697 0,08 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 19,470546 0,07 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,445718 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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