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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,120288 1,70...

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,120288 1,70 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031801 1,55 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,098374 1,35 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046899 1,16 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035729 1,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013951 6,39 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022097 2,48 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,054108 2,34 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020943 1,95 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021666 1,74 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030783 2,68 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025337 2,60 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066799 2,31 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053985 2,00 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,778998 1,95 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,996526 2,06 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033768 1,11 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,819907 1,02 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,116202 0,93 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,064562 0,91 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037475 1,51 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,919667 1,39 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016486 1,37 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,157168 1,37 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020081 1,33 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,055881 1,38 HSBC Portföy Altın Fonu 2,036595 1,36 İş Portföy Altın Fonu 0,025710 1,36 Ak Portföy Altın Fonu 0,053487 1,35 Deniz Port. Altın Fonu 0,029094 1,35 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 54,869930 0,07 İş Portföy Para Piyasası Fonu 225,365321 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,807375 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 58,037351 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,046346 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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